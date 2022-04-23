Spiegel: АЭС помогут облегчить последствия отказа Германии от российского газа

Германия может облегчить последствия отказа от российского топлива, если не закроет оставшиеся в стране три атомные электростанции. Такое мнение выразил колумнист Spiegel Александр Нойбахер.

Автор напомнил, что до конца этого года, в период пикового потребления энергии, немецкие власти обязались остановить последние три действующие в стране атомные электростанции — «Изар 2», «Эмсланд» и «Неккарвестхайм 2».

«Поведение напоминает голодающего человека, который выбрасывает свой последний кусок хлеба, потому что он твёрдый и сухой», — отмечает Нойбахер.

Он подчеркнул, что отказ от угля полезнее для окружающей среды, а также добавил, что пока неизвестно, хватит ли мощности альтернативной энергетики — солнечных и ветряных станций, — чтобы обеспечить страну.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц также выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.

Как ранее заявил «Газпром», перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на стоимость газа на рынке.