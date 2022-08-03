Госдеп: США отстают в вопросе сотрудничества со странами Африки
- РИА Новости
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Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос ведущей о том, что уже на протяжении десятилетия США отстают в плане развития сотрудничества на Африканском континенте.
«Вы правы, Соединённые Штаты находятся в позиции догоняющих по нескольким направлениям», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава БРИКС Пурнима Ананд заявила газете «Известия», что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.