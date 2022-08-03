военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Госдеп: США отстают в вопросе сотрудничества со странами Африки

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в эфире CNN заявил, что Соединённые Штаты отстают в вопросе сотрудничества со странами Африки.
Госдеп: США отстают в вопросе сотрудничества со странами Африки
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос ведущей о том, что уже на протяжении десятилетия США отстают в плане развития сотрудничества на Африканском континенте.

«Вы правы, Соединённые Штаты находятся в позиции догоняющих по нескольким направлениям», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава БРИКС Пурнима Ананд заявила газете «Известия», что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить