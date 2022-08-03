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ECDC: в Европе зафиксировали более 15,5 тысячи случаев обезьяньей оспы

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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил, что в Европе зафиксировали более 15,5 тыс. случаев обезьяньей оспы.
ECDC: в Европе зафиксировали более 15,5 тысячи случаев обезьяньей оспы
  • AFP
  • © JULIEN DE ROSA

«Данные о 15 624 случаях из 32 стран и регионов были переданы в ECDC и Европейское региональное бюро ВОЗ через Европейскую систему надзора (TESSy) ко 2 августа 2022 года, 10:00», — говорится в заявлении европейского ведомства

Уточняется, что из этих 15 624 случаев, зарегистрированных в TESSy, 15 524 были подтверждены лабораторно.

Большинство заболевших были в возрасте от 31 до 40 лет (41%) и мужчины (99,1%).

Уточняется, что пока сообщается о двух смертях из-за данной оспы.

В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

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