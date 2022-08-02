военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Во Франции выявлен 2271 случай заражения оспой обезьян

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Франции Франсуа Брон заявил, что всего в стране выявили 2271 случай заражения оспой обезьян.
Во Франции выявлен 2271 случай заражения оспой обезьян
  • AP
  • © Alain Jocard

«Франция борется с распространением вируса оспы обезьян. На сегодня во Франции выявлен 2271 случай заражения этим вирусом», — цитирует его РИА Новости.

Брон отметил, что Франция стала одним из первых государств, которое ввело превентивную вакцинацию против оспы обезьян.

«Хочу вас заверить, что у нас достаточно доз вакцины, чтобы привить все целевые группы, которые насчитывают 250 тыс. человек», — подчеркнул министр.

В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить