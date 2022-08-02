Во Франции выявлен 2271 случай заражения оспой обезьян

Министр здравоохранения Франции Франсуа Брон заявил, что всего в стране выявили 2271 случай заражения оспой обезьян.

«Франция борется с распространением вируса оспы обезьян. На сегодня во Франции выявлен 2271 случай заражения этим вирусом», — цитирует его РИА Новости.

Брон отметил, что Франция стала одним из первых государств, которое ввело превентивную вакцинацию против оспы обезьян.

«Хочу вас заверить, что у нас достаточно доз вакцины, чтобы привить все целевые группы, которые насчитывают 250 тыс. человек», — подчеркнул министр.

В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.