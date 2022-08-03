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Аналитики прокомментировали принятие Швейцарией нового пакета санкций против России

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Анастасия Белоусова
Директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко и Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что Швейцария приняла седьмой пакет санкции против России, включая эмбарго на поставки золота.
Аналитики прокомментировали принятие Швейцарией нового пакета санкций против России
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Я думаю, что это достаточно ожидаемая история. Я искренне надеюсь, что российского золота в Швейцарии не осталось», — отметил аналитик.

Также он добавил, что российское золото будет направлено в другие страны.

«Это очередной негативный новостной фон», — заключил Манаенко.

Шеин также отметил, что санкции Западом вводятся, по его мнению, поэтапно.

«Для нас это не слишком принципиально. По золоту Россия будет с другими странами налаживать отношения. Что касается Сбербанка, это было ещё несколько месяцев назад понятно, что будут пытаться дожимать», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что большого эффекта от седьмого пакета санкций он не видит.

Ранее Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на поставки золота.

Кроме того, власти Швейцарии заморозили активы Сбербанка.

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