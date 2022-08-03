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Швейцария заморозила активы Сбербанка

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Власти Швейцарии заморозили активы Сбербанка.
Швейцария заморозила активы Сбербанка
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в постановлении Федерального совета государства.

«Активы крупнейшего банка России — Сбербанка — замораживаются, запрещается предоставлять ему финансирование, экономические ресурсы или технические услуги», — сказано в документе.

21 июля Евросоюз ввёл санкции против более чем 50 физических и юридических лиц из России.

В седьмой пакет санкций ЕС вошёл запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота из России.

Также в него включены Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки».

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