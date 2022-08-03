Глава МИД Швеции заявила об отсутствии планов размещать ядерное оружие в стране
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Соответствующее заявление она сделала, отвечая на вопрос о возможности развёртывания военных баз НАТО на территории королевства.
«Мы не собираемся размещать какое-либо ядерное оружие на своей территории», — цитирует её ТАСС.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношения России с Финляндией и Швецией после их решения присоединиться к Североатлантическому альянсу подлежат пересмотру.