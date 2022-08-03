Шольц заявил об отсутствии препятствий для подключения турбины Siemens к «Северному потоку»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит препятствий для подключения турбины Siemens Energy для трубопровода «Северный поток».

Об этом он заявил после осмотра турбины в компании Siemens Energy, передаёт РИА Новости.

«Эта турбина может быть подключена в любой момент, она может быть использована», — сказал канцлер ФРГ.

По словам Шольца, препятствий для дальнейшей транспортировки турбины в Россию нет.

Кроме того, он назвал турбину «прекрасным образцом техники».

В свою очередь, генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что турбина для «Северного потока» пока не может быть передана России.

По его словам, немецкая сторона ожидает участия клиента, то есть «Газпрома».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток».