Депутат Чепа обвинил США в «игре мускулами» в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал политику США «опасной и бесперспективной» в связи с визитом председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По мнению депутата, американцы «играют мускулами». Также Чепа добавил, что нынешнее положение президента США Джо Байдена крайне сложное.

«Администрация прекрасно это понимает, и предстоящие ноябрьские выборы (в Палату представителей США. — RT) явно не на руку демократам», — объяснил он.

Кроме того, парламентарий отметил, что политику США можно охарактеризовать как «опасную и бесперспективную».

«Но всё это не сойдёт им просто так с рук», — заключил собеседник RT.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров связал визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

Он отметил, что не берётся судить, что двигало американской стороной в данной ситуации.

При этом Лавров добавил: у него не возникает сомнений, что «это отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации».