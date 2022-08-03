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Депутат Чепа обвинил США в «игре мускулами» в связи с визитом Пелоси на Тайвань

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал политику США «опасной и бесперспективной» в связи с визитом председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Депутат Чепа обвинил США в «игре мускулами» в связи с визитом Пелоси на Тайвань
  • AFP
  • © Sam Yeh

По мнению депутата, американцы «играют мускулами». Также Чепа добавил, что нынешнее положение президента США Джо Байдена крайне сложное.

«Администрация прекрасно это понимает, и предстоящие ноябрьские выборы (в Палату представителей США. — RT) явно не на руку демократам», — объяснил он.

Кроме того, парламентарий отметил, что политику США можно охарактеризовать как «опасную и бесперспективную».

«Но всё это не сойдёт им просто так с рук», — заключил собеседник RT.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров связал визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

Он отметил, что не берётся судить, что двигало американской стороной в данной ситуации.

При этом Лавров добавил: у него не возникает сомнений, что «это отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации».

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