Bloomberg: Китай предупредил авиакомпании о необходимости избегать полётов вокруг Тайваня

Китай предупредил авиакомпании, которые работают в Азии, о необходимости избегать полётов вокруг Тайваня.

В официальном уведомлении китайских властей шесть областей воздушного пространства обозначены как «опасные зоны»: там Пекин проводит военные учения в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Полёты в этих зонах будут ограничены с 12:00 4 августа до 12:00 7 августа.

Ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщало, что Народно-освободительная армия Китая начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня.