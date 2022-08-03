Bloomberg: Китай предупредил авиакомпании о необходимости избегать полётов вокруг Тайваня
- globallookpress.com
В официальном уведомлении китайских властей шесть областей воздушного пространства обозначены как «опасные зоны»: там Пекин проводит военные учения в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.
Полёты в этих зонах будут ограничены с 12:00 4 августа до 12:00 7 августа.
Ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщало, что Народно-освободительная армия Китая начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня.