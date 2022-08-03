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Bloomberg: Китай предупредил авиакомпании о необходимости избегать полётов вокруг Тайваня

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Китай предупредил авиакомпании, которые работают в Азии, о необходимости избегать полётов вокруг Тайваня.
Bloomberg: Китай предупредил авиакомпании о необходимости избегать полётов вокруг Тайваня
  • globallookpress.com

В официальном уведомлении китайских властей шесть областей воздушного пространства обозначены как «опасные зоны»: там Пекин проводит военные учения в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Полёты в этих зонах будут ограничены с 12:00 4 августа до 12:00 7 августа.

Ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщало, что Народно-освободительная армия Китая начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня.

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