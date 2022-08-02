В Минобороны Тайваня заявили о вхождение в зону ПВО острова 21 военного самолёта КНР

В Минобороны Тайваня заявили, что 21 военный самолёт армии Китая вошёл в опознавательную зону ПВО острова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По его данным, в зону ПВО заходили восемь истребителей J-11 («Цзянь-11»), десять J-16 («Цзянь-16»), самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 («Кунцзин-500») и два самолёта Y-9 («Юнь-9») и Y-8 («Юнь-8»).

Самолёты совершили облёт акватории к юго-западу от острова. При этом некоторые из них приближались к так называемой серединной линии Тайваньского пролива.

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.