Посол Китая в США: ответ КНР на визит Пелоси на Тайвань будет сильным

Посол Китая в США Цинь Ган в эфире CNN заявил, что китайская сторона жёстко ответит на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Мы собираемся принимать все возможные меры для ответа и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, и наш ответ будет очень твёрдым, сильным и мощным», — цитирует его ТАСС.

Посол также отметил, что визит Пелоси выльется «в эскалацию напряжённости в Тайваньском проливе и в отношениях между США и Китаем».

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.