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Посол Китая в США: ответ КНР на визит Пелоси на Тайвань будет сильным

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Посол Китая в США Цинь Ган в эфире CNN заявил, что китайская сторона жёстко ответит на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Посол Китая в США: ответ КНР на визит Пелоси на Тайвань будет сильным
  • AP
  • © Taiwan Ministry of Foreign Affairs

«Мы собираемся принимать все возможные меры для ответа и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, и наш ответ будет очень твёрдым, сильным и мощным», — цитирует его ТАСС.

Посол также отметил, что визит Пелоси выльется «в эскалацию напряжённости в Тайваньском проливе и в отношениях между США и Китаем».

2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.

Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

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