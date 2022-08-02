Посол Китая в США: ответ КНР на визит Пелоси на Тайвань будет сильным
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«Мы собираемся принимать все возможные меры для ответа и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, и наш ответ будет очень твёрдым, сильным и мощным», — цитирует его ТАСС.
Посол также отметил, что визит Пелоси выльется «в эскалацию напряжённости в Тайваньском проливе и в отношениях между США и Китаем».
2 августа вечером американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту, вылетевший из Куала-Лумпура, прибыл в аэропорт Тайбэя. После этого американский политик сошла с самолёта.
Китай выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань.