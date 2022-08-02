Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус

Президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь получил положительный результат теста на COVID-19, у него наблюдается кашель, сообщил президентский врач Кевин О'Коннор.

«Президент по-прежнему чувствует себя хорошо, хотя к нему и вернулся кашель», — говорится в записке врача.

О'Коннор отметил, что температура, пульс и давление Байдена остаются в пределах нормы.

«Сегодня утром он получил положительный результат теста на антиген SARS-CoV-2», — сообщил врач.

Байден продолжит работать в условиях изоляции.

1 августа американский президент также получил ещё один положительный результат теста на коронавирус.

Впервые Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 21 июля, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19.