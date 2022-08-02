Аналитик Федосова назвала причины расширения Канадой санкций против России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала расширение властями Канады ограничений против России.

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«Канада движется в векторе, заданном другими западными странами, «подбивает» формальную часть для соответствия иным санкционным спискам. Устраняются возможные санкционные «лакуны». Целеполагания тут особого нет, инерционное движение страны, находящейся в едином информационном и практическом антироссийском поле», — объяснила эксперт. Ранее сообщалось, что Канада расширила санкции против России. В санкционный список включены 43 физлица и 17 юрлиц.