Аналитик Федосова назвала причины расширения Канадой санкций против России
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«Канада движется в векторе, заданном другими западными странами, «подбивает» формальную часть для соответствия иным санкционным спискам. Устраняются возможные санкционные «лакуны». Целеполагания тут особого нет, инерционное движение страны, находящейся в едином информационном и практическом антироссийском поле», — объяснила эксперт.
Ранее сообщалось, что Канада расширила санкции против России.
В санкционный список включены 43 физлица и 17 юрлиц.