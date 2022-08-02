Аналитик Блохин: в России к «санкционной вендетте» Запада привыкли
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Как подчеркнул Блохин, такое решение Канады — закономерный процесс.
По его словам, в России к «санкционной вендетте Запада» привыкли, это, по мнению эксперта, уже стало обыденностью.
«Для нас это дополнительный индикатор враждебности этих стран к нам. Запад демонстрирует своё реальное отношение к России», — заключил собеседник RT.
Ранее Канада расширила санкции против России. В санкционный список включены 43 физлица и 17 юрлиц.