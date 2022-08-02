Американист Рогулёв: визит Пелоси на Тайвань изменит отношения между США и Китаем

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как считает Рогулёв, визит Пелоси на Тайвань изменит отношения между США и Китаем. Вместе с этим аналитик отметил, что в данном случае США «не выступают единым фронтом», потому что там наблюдаются «разброд и шатание».

«Все американские СМИ и аналитики теряются в догадках, зачем это нужно. Это провокация, она до добра не доведёт. Есть ястребы, но есть и более здравомыслящие люди, которые говорят, что на пустом месте устраивать провокацию, явно не рядовую, — это, конечно, отсутствие какого-то стратегического мышления», — заявил собеседник RT.

Американист напомнил, что администрация президента США Джо Байдена пыталась смягчить отношения с Китаем, если сравнивать его курс с политикой Дональда Трампа.

«В принципе, этот визит — в пику самому Байдену и его политике в отношении Китая», — заключил он.

Ранее китайское Министерство иностранных дел заявило, что Китай выражает решительный протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Пекин осуждает это решение Вашингтона.