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Регулятор: газохранилища Германии заполнены на 69%

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Уровень заполненности газохранилищ Германии составляет 69%, ситуация с энергоснабжением в Германии стабильна, поставки газа обеспечены.
Регулятор: газохранилища Германии заполнены на 69%
  • AP
  • © Martin Meissner

Об этом говорится в опубликованном во вторник отчёте регулятора — Федерального сетевого агентства.

«Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована», — сказано в отчёте.

При этом отмечается, что ситуация напряжённая, нельзя исключать её дальнейшего ухудшения.

Также в отчёте регулятора говорится, что в случае, если поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» сохранятся на низком уровне, то без дополнительных мер не удастся достичь уровня газа в хранилищах в объёме 95% к ноябрю.

Ранее новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America сообщил, что энергетический кризис в европейских странах в ближайшее время будет только ухудшаться.

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