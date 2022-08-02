Регулятор: газохранилища Германии заполнены на 69%
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Об этом говорится в опубликованном во вторник отчёте регулятора — Федерального сетевого агентства.
«Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована», — сказано в отчёте.
При этом отмечается, что ситуация напряжённая, нельзя исключать её дальнейшего ухудшения.
Также в отчёте регулятора говорится, что в случае, если поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» сохранятся на низком уровне, то без дополнительных мер не удастся достичь уровня газа в хранилищах в объёме 95% к ноябрю.
Ранее новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America сообщил, что энергетический кризис в европейских странах в ближайшее время будет только ухудшаться.