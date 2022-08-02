Захарова высказалась о возможном визите Пелоси на Тайвань

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По её словам, Вашингтон несёт миру дестабилизацию.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Вашингтон несёт миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ответственность за создание напряжённости в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет полностью лежать на Китае.