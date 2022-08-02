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BNR: бизнесмены Болгарии призвали возобновить поставки газа по контракту с «Газпромом»

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Радиостанция BNR сообщила, что представители бизнеса в Болгарии призвали срочно возобновить поставки газа в соответствии с действующим контрактом с «Газпром экспорт».
BNR: бизнесмены Болгарии призвали возобновить поставки газа по контракту с «Газпромом»
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Ассоциация организаций болгарских работодателей требует у правительства в ближайшие месяцы обеспечить страну необходимыми объёмами природного газа по разумным ценам. 

«Они также призвали власти в срочном порядке возобновить поставки газа в соответствии с существующим контрактом с «Газпром экспортом», — говорится в сообщении.

Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова сообщила о готовности Москвы восстановить поставки газа Болгарии.

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