BNR: бизнесмены Болгарии призвали возобновить поставки газа по контракту с «Газпромом»

Радиостанция BNR сообщила, что представители бизнеса в Болгарии призвали срочно возобновить поставки газа в соответствии с действующим контрактом с «Газпром экспорт».

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Ассоциация организаций болгарских работодателей требует у правительства в ближайшие месяцы обеспечить страну необходимыми объёмами природного газа по разумным ценам. «Они также призвали власти в срочном порядке возобновить поставки газа в соответствии с существующим контрактом с «Газпром экспортом», — говорится в сообщении. Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова сообщила о готовности Москвы восстановить поставки газа Болгарии.