BNR: бизнесмены Болгарии призвали возобновить поставки газа по контракту с «Газпромом»
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Ассоциация организаций болгарских работодателей требует у правительства в ближайшие месяцы обеспечить страну необходимыми объёмами природного газа по разумным ценам.
«Они также призвали власти в срочном порядке возобновить поставки газа в соответствии с существующим контрактом с «Газпром экспортом», — говорится в сообщении.
Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова сообщила о готовности Москвы восстановить поставки газа Болгарии.