Посол Таиланда в России: Бангкок ждёт участия Путина в саммите АТЭС в ноябре
«Мы очень ждём, что президент Путин снова приедет на саммит», — приводит его слова РИА Новости.
Вонгсинсават сообщил, что официальное приглашение вышлют в ближайшее время.
Он отметил, что визит Путина станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.
Ранее Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подготовку саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.