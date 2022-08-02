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Посол Таиланда в России: Бангкок ждёт участия Путина в саммите АТЭС в ноябре

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Таиланд ожидает участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке в ноябре. Об этом заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

«Мы очень ждём, что президент Путин снова приедет на саммит», — приводит его слова РИА Новости.

Вонгсинсават сообщил, что официальное приглашение вышлют в ближайшее время.

Он отметил, что визит Путина станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.

Ранее Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подготовку саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

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