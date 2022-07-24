Путин и Мирзиёев обсудили подготовку саммита ШОС в Узбекистане

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Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили подготовку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.
Путин и Мирзиёев обсудили подготовку саммита ШОС в Узбекистане
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Затронуты также некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на осень в Узбекистане заседанию Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что все восемь стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие своих лидеров в сентябрьском саммите в Самарканде, Узбекистан.

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