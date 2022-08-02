Болтон заявил, что нерешительность Байдена может создать проблемы киевским властям
«Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность», — написал он в статье для издания 19FortyFive.
По словам Болтона, Байден неоднократно демонстрировал слабость в отношениях с Китаем и Россией, чем подорвал авторитет Соединённых Штатов на мировой арене.
Ранее эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Spectator заявил, что Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином.
Как рассказали в Госдепе, Байден и Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили три блока вопросов, которые касались расширения сотрудничества Вашингтона и Пекина, спецоперации России на Украине и ситуации вокруг Тайваня.