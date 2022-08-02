Болтон заявил, что нерешительность Байдена может создать проблемы киевским властям

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что нерешительность американского лидера Джо Байдена во внешней политике сулит проблемы киевским властям.

«Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность», — написал он в статье для издания 19FortyFive.

По словам Болтона, Байден неоднократно демонстрировал слабость в отношениях с Китаем и Россией, чем подорвал авторитет Соединённых Штатов на мировой арене.

Ранее эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Spectator заявил, что Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как рассказали в Госдепе, Байден и Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили три блока вопросов, которые касались расширения сотрудничества Вашингтона и Пекина, спецоперации России на Украине и ситуации вокруг Тайваня.