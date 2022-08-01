Аналитик Семпа заявил о слабости Байдена на переговорах с Си Цзиньпином
«Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин «разбил его в пух и прах». Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора», — заявил он.
По словам Семпы, поведение Байдена на переговорах свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Соединёнными Штатами.
Ранее в Госдепе рассказали, что Байден и Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили три блока вопросов, которые касались расширения сотрудничества Вашингтона и Пекина, спецоперации России на Украине и ситуации вокруг Тайваня.
В Белом доме подчеркнули, что Байден во время беседы не поднимал вопрос о введении потолка цен на российскую нефть.