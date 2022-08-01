Аналитик Семпа заявил о слабости Байдена на переговорах с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по ситуации вокруг Тайваня. Об этом в статье для журнала American Spectator написал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

«Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин «разбил его в пух и прах». Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора», — заявил он.

По словам Семпы, поведение Байдена на переговорах свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Соединёнными Штатами.

Ранее в Госдепе рассказали, что Байден и Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили три блока вопросов, которые касались расширения сотрудничества Вашингтона и Пекина, спецоперации России на Украине и ситуации вокруг Тайваня.

В Белом доме подчеркнули, что Байден во время беседы не поднимал вопрос о введении потолка цен на российскую нефть.