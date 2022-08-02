Президент Польши Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину по СП-2 в 2021 году

Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что был шокирован звонком бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину по ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» в 2021 году.

«В 2021 году последовало соглашение между президентом (США Джо. — RT) Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия «Северному потоку — 2», и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован», — заявил Дуда.

Он отметил, что этот шаг содержал в себе «акт враждебности по отношению к Восточной Европе».

Отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года, заключил Дуда.

Ранее власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».

Путин рассказал, что около двух месяцев назад он предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Россия снимет для внутреннего потребления и переработки половину объёма, предназначенного для «Северного потока — 2».

По словам российского лидера, «Газпром» уже сделал это.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.