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Премьер Испании Санчес назвал незаконным провозглашение независимости Косова

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Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе визита в Албанию заявил, что одностороннее провозглашение в 2008 году независимости Косова от Сербии было нарушением международного права.
Премьер Испании Санчес назвал незаконным провозглашение независимости Косова
  • AP

Заявление Санчеса опубликовал портал Kosovo Online.

«Это для нас неприемлемо», — объяснил испанский премьер.

При этом он заявил, что это не значит, что испанская сторона не поддерживает диалог с Приштиной с целью сближения Косова с Евросоюзом.

В конце июня сербский президент Александр Вучич заявил, что ещё одна страна отозвала признание независимости самопровозглашённой республики Косово, не уточнив, о каком государстве идёт речь.

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