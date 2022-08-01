Премьер Испании Санчес назвал незаконным провозглашение независимости Косова

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе визита в Албанию заявил, что одностороннее провозглашение в 2008 году независимости Косова от Сербии было нарушением международного права.

Заявление Санчеса опубликовал портал Kosovo Online.

«Это для нас неприемлемо», — объяснил испанский премьер.

При этом он заявил, что это не значит, что испанская сторона не поддерживает диалог с Приштиной с целью сближения Косова с Евросоюзом.

В конце июня сербский президент Александр Вучич заявил, что ещё одна страна отозвала признание независимости самопровозглашённой республики Косово, не уточнив, о каком государстве идёт речь.