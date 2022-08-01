Трамп заявил, что Зеленскому следовало отказаться от вступления Украины в НАТО

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовало отказаться от вступления Украины в НАТО.

Об этом он сказал в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Трамп считает, что Зеленский вместе с президентом России Владимиром Путиным «могли бы как-то решить вопрос с НАТО», если бы в Киеве заявили, что не собираются вступать в альянс.

«И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», — сказал он.

Также американский президент выразил мнение, что в текущей ситуации достичь какого-либо соглашения будет гораздо сложнее. При этом он считает, что не стоит отказываться от попыток достигнуть договорённостей.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты выделяют Киеву слишком много средств по сравнению с европейскими странами.