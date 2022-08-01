В посольстве России назвали незаконными требования Киева об имуществе СССР

Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР, не имеет оснований с точки зрения международного права. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Великобритании.

«Важно отметить, что подобные утверждения со стороны украинских должностных лиц не имеют под собой оснований с точки зрения международного права», — цитирует сообщение ТАСС.

В посольстве отметили, что Россия, являясь единственным государством — продолжателем СССР, полностью выплатила советские долги в размере $110 млрд.

«Все остальные бывшие советские республики, включая Украину, вышли из состава Советского Союза, не обременённые внешней задолженностью», — подчеркнули в диппредставительстве.

Как говорится в заявлении, именно поэтому Россия законно получила права на всю советскую недвижимость за рубежом.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала требование Пристайко некорректным и не соответствующим нормам международного права.