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В ОП поддержали введение ответных санкций против британских политиков и журналистов

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Полина Полетаева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия ввела ответные санкции против 39 британских политиков и журналистов.
В ОП поддержали введение ответных санкций против британских политиков и журналистов
  • РИА Новости

«На мой взгляд, это правильный и логичный ход. Мы всегда вводили санкции, в том числе и персональные, в ответ на подобного рода списки, которые составляют недружественные страны. В этом плане Британия — это страна, которая является сейчас одним из главных локомотивом русофобии. Она разгоняет всевозможные фейки и в целом максимально антироссийски выступает», — сказал Данюк.

По его мнению, следует не останавливаться, а активно работать и не ждать, пока в отношении российских граждан введут санкции недружественные страны.

«За такую недружественную и откровенно враждебную политику Британия, естественно, должна расплачиваться. В том числе и санкциями в отношении тех людей, которые ведут здесь бизнес и оказывают какие-либо услуги. Я уже не говорю про политиков и общественных деятелей, которые были замечены в русофобских взглядах. Поэтому это абсолютно правильный шаг», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Россия ввела ответные персональные санкции против 39 британских журналистов, предпринимателей и политиков, включая экс-премьера Дэвида Кэмерона.

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