МИД Швеции планирует вызвать представителя посольства России из-за комментария в соцсетях

Министерство иностранных дел Швеции планирует вызвать представителя посольства России из-за опубликованного в социальных сетях комментария дипломатов о шведском наёмнике, погибшем на Украине.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на шведское внешнеполитическое ведомство.

«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», — заявили в министерстве.

Как ранее сообщили местные СМИ, с требованием о вызове российского посла в МИД королевства выступили парламентские партии Швеции.

По данным агентства, 25 июля посольство России в Швеции в соцсетях выразило сожаление в связи с тем, что шведские СМИ в материалах о погибшем на Украине шведе пытались создать «позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наёмника».

Ранее газета Politico писала, что группа наёмников, состоящая из двух граждан США, канадца и гражданина Швеции, которые воевали на Украине в рядах ВСУ, была уничтожена в ходе военных действий в Донбассе.