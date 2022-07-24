Politico сообщила о гибели наёмников из США, Канады и Швеции в Донбассе
Об этом пишет The Politico.
Газета сообщает о гибели наёмников со ссылкой на «командира иностранных бойцов», которого зовут Руслан Мирошниченко.
По словам Мирошниченко, речь идёт об американцах Люке Люцишине и Брайане Янге, канадце Эмиле Антуане Рой-Сируа и о гражданине Швеции Эдварде Патриньяни.
По его информации, наёмники были частью «сил специальных операций» и погибли при обстреле в районе села Григорьевка 18 июля.
Ранее представитель Госдепартамента США сообщил телеканалу ABC News, что двое американских граждан, которые, предположительно, воевали в рядах Вооружённых сил Украины, недавно погибли в Донбассе.
В конце июня Госдепартамент США сообщил о гибели американца Стивена Забельски на Украине.