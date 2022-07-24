Politico сообщила о гибели наёмников из США, Канады и Швеции в Донбассе

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Группа наёмников, состоящая из двух граждан США, канадца и гражданина Швеции, которые воевали на Украине в рядах ВСУ, была уничтожена в ходе военных действий в Донбассе.

Об этом пишет The Politico.

Газета сообщает о гибели наёмников со ссылкой на «командира иностранных бойцов», которого зовут Руслан Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, речь идёт об американцах Люке Люцишине и Брайане Янге, канадце Эмиле Антуане Рой-Сируа и о гражданине Швеции Эдварде Патриньяни.

По его информации, наёмники были частью «сил специальных операций» и погибли при обстреле в районе села Григорьевка 18 июля.

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил телеканалу ABC News, что двое американских граждан, которые, предположительно, воевали в рядах Вооружённых сил Украины, недавно погибли в Донбассе.

В конце июня Госдепартамент США сообщил о гибели американца Стивена Забельски на Украине.

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