Госдепартамент США подтвердил гибель американца на Украине
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«Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски на Украине», — заявил он.
По его словам, сотрудники Госдепа связались с семьёй Забельски и оказали необходимую консульскую поддержку.
При этом в Госдепе не стали раскрывать подробности произошедшего, но снова призвали американцев воздержаться от поездок на Украину.
Ранее The Washington Post писала, что в ходе боевых действий на Украине погиб 52-летний американский военнослужащий Стивен Забельски.