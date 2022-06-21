Госдепартамент США подтвердил гибель американца на Украине

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Госдепартамент США сообщил о гибели американца Стивена Забельски на Украине. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.
Госдепартамент США подтвердил гибель американца на Украине
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски на Украине», — заявил он.

По его словам, сотрудники Госдепа связались с семьёй Забельски и оказали необходимую консульскую поддержку.

При этом в Госдепе не стали раскрывать подробности произошедшего, но снова призвали американцев воздержаться от поездок на Украину.

Ранее The Washington Post писала, что в ходе боевых действий на Украине погиб 52-летний американский военнослужащий Стивен Забельски.

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