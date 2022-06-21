WP: американский наёмник погиб в результате боевых действий на Украине

В ходе боевых действий на Украине погиб 52-летний американский военнослужащий Стивен Забельски.

Об этом сообщает The Washington Post.

В госдепартаменте США отказались предоставлять подробную информацию о гибели Забельски. Известно, что это второй американец, погибший за время спецоперации на Украине.

Американские власти оказывают консульскую помощь семье погибшего.

Ранее сообщалось о гибели на Украине 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела из частной военной компании. Президент США Джо Байден, комментируя произошедшее, сообщил, что у погибшего остался маленький ребёнок.