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NA: США перемещают авианосцы и самолёты ближе к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

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США перемещают авианосцы и самолёты ближе к Тайваню на фоне сообщений о возможном визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
NA: США перемещают авианосцы и самолёты ближе к Тайваню из-за возможного визита Пелоси
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Nikkei Asia.

В материале уточняется, что военные изначально были против визита Пелоси на Тайвань, но теперь, судя по всему, создают «буферную зону» для её самолёта, на случай если она решит всё-таки совершить визит на остров.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о серьёзных последствиях, если спикер палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси всё же посетит Тайвань.

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