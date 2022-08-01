NA: США перемещают авианосцы и самолёты ближе к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

США перемещают авианосцы и самолёты ближе к Тайваню на фоне сообщений о возможном визите на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом пишет газета Nikkei Asia.

В материале уточняется, что военные изначально были против визита Пелоси на Тайвань, но теперь, судя по всему, создают «буферную зону» для её самолёта, на случай если она решит всё-таки совершить визит на остров.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил США о серьёзных последствиях, если спикер палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси всё же посетит Тайвань.