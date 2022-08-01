В Японии произошла утечка радиоактивной воды на третьем реакторе АЭС «Михама»

Утечка воды с радиоактивными элементами произошла на третьем реакторе АЭС «Михама» в префектуре Фукуи.

Об этом сообщило агентство Sputnik Япония со ссылкой на оператора станции — компанию Kansai Electric Power.

Уточняется, что утечка произошла внутри энергоблока третьего реактора. Компания утверждает, что влияния на окружающую среду это не окажет.

Ранее глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като сообщил, что в Японии могут возобновить работу атомных электростанций (АЭС) для снижения зависимости от российского газа.