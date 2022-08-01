В МИД России предупредили зарубежные страны об опасности возвращения наёмников с Украины
- РИА Новости
«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — заявил он в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что данный факт вызывает беспокойство у российской стороны и внешнеполитическое ведомство России постоянно поднимает этот вопрос в своих международных контактах.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали в качестве наёмников на стороне Украины.