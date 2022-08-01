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В МИД России предупредили зарубежные страны об опасности возвращения наёмников с Украины

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Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что возвращающиеся с Украины иностранные наёмники представляют угрозу для своих собственных стран.
В МИД России предупредили зарубежные страны об опасности возвращения наёмников с Украины
  • РИА Новости

«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — заявил он в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что данный факт вызывает беспокойство у российской стороны и внешнеполитическое ведомство России постоянно поднимает этот вопрос в своих международных контактах.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали в качестве наёмников на стороне Украины.

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