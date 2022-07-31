Тест Байдена на COVID-19 снова показал положительный результат
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Об этом сообщил его лечащий врач в официальном письме, которое опубликовано на сайте Белого дома.
Байден продолжит находиться на карантине и управлять страной из резиденции.
21 июля Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19.
30 июля Байден снова получил положительный тест на COVID-19 и ушёл на карантин.