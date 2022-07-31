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Тест Байдена на COVID-19 снова показал положительный результат

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Тест президента США Джо Байдена на COVID-19 снова показал положительный результат, американский лидер продолжит соблюдать карантин.
Тест Байдена на COVID-19 снова показал положительный результат
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил его лечащий врач в официальном письме, которое опубликовано на сайте Белого дома.

Байден продолжит находиться на карантине и управлять страной из резиденции.

21 июля Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19.

30 июля Байден снова получил положительный тест на COVID-19 и ушёл на карантин.

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