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В Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян в стране

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В индийской больнице скончался мужчина, который ранее получил положительный результат теста на оспу обезьян.
В Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян в стране
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета Indian Express со ссылкой на главу департамента здравоохранения штата Керала Вину Джордж.

По имеющейся информации, мужчина 22 лет умер через несколько дней после возвращения из ОАЭ. 

Чиновница рассказала, что у юноши была диагностирована оспа обезьян в результате теста, проведённого за границей, но члены его семьи передали результаты теста властям больницы только 30 июля.

«У молодого человека не было никаких симптомов оспы обезьян. Он был госпитализирован с симптомами энцефалита... Его родственники передали результат теста только в субботу. По факту смерти будет проведено расследование... потому что у оспы обезьян очень низкий уровень смертности», — сообщила Вина Джордж.

Ранее сообщалось, что в Бразилии зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян.

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