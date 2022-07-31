Эрдоган на совещании с кабмином обсудит процесс отгрузки зерна с Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании кабинета министров, которое состоится в понедельник, обсудит процесс отгрузки зерна с Украины и «продуктовую сделку».

«Кабинет министров соберется завтра под председательством президента Эрдогана. Последняя ситуация с поставками зерна с Украины будет приоритетным вопросом повестки дня кабмина. Будет дана оценка последней ситуации с подписанным в Турции соглашением об отгрузке зерна между Турцией, РФ, Украиной и ООН. Также будут обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для достижения прекращения огня на Украине», — сообщает гостелеканал TRT Haber.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что первое судно с зерном может отправиться с Украины утром 1 августа.