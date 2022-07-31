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Полковник США Макгрегор обвинил американское Минобороны в присвоении украинских денег

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Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что деньги, выделенные в качестве помощи Украине, на самом деле возвращаются обратно в Соединённые Штаты.
Полковник США Макгрегор обвинил американское Минобороны в присвоении украинских денег
  • globallookpress.com

«Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают в Пентагоне в качестве компенсации вооружённым силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», — цитирует его РИА Новосоти.

Он также рассказал, что из вернувшихся денег оплачивается изготовление новой техники и оружия.

30 июля Макгрегор заявил, что у украинских властей осталась последняя возможность завершить конфликт переговорами с Россией.

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