Пушков: отказ Пелоси от визита на Тайвань показывает неготовность США к борьбе с КНР
- РИА Новости
«В итоге Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
По его словам, спикер палаты представителей США предпочла продолжать давать клятвы «нерушимой верности» партнёрам и союзникам в других местах.
«Как мы и прогнозировали, США... показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьёзному инциденту, способному перерасти в такой конфликт», — отметил сенатор.
По мнению Пушкова, произошедшее можно назвать моральной победой Китая.
Ранее профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крёниг заявил, что Пелоси совершила ошибку, когда публично сообщила о своих планах посетить Тайвань.