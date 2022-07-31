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Пушков: отказ Пелоси от визита на Тайвань показывает неготовность США к борьбе с КНР

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Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что отказ спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси от визита на Тайвань говорит о неготовности Вашингтона к военному противостоянию с Пекином.
Пушков: отказ Пелоси от визита на Тайвань показывает неготовность США к борьбе с КНР
  • РИА Новости

«В итоге Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его словам, спикер палаты представителей США предпочла продолжать давать клятвы «нерушимой верности» партнёрам и союзникам в других местах.

«Как мы и прогнозировали, США... показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьёзному инциденту, способному перерасти в такой конфликт», — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, произошедшее можно назвать моральной победой Китая.

Ранее профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крёниг заявил, что Пелоси совершила ошибку, когда публично сообщила о своих планах посетить Тайвань.

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