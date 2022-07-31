В Багдаде протестующие разбили палаточный лагерь у здания парламента страны

Сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра разбили палаточный лагерь у здания Совета представителей Ирака, расположенного в правительственной «зелёной зоне» в центре Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал, представитель шиитских активистов Ибрагим аль-Джабари заявил, что демонстранты, захватившие 30 июля парламентский дворец, «не намерены его покидать, пока не будут выполнены всех их требования».

Главным же требованием протестующих является роспуск законодательного органа власти и создание переходного правительства, которое «не будет включать в себя коррупционеров».

Вместе с этим активисты требуют смены руководства Верховного судебного совета.

Ранее Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) выразила обеспокоенность в связи с протестами в стране.