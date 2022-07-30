Миссия ООН выразила обеспокоенность протестами в Ираке

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) выразила обеспокоенность в связи с протестами в стране.

AP

© Anmar Khalil

Соответствующее заявление МООНСИ выразила в своих соцсетях. «Текущая эскалация вызывает глубокую обеспокоенность. Голоса разума и мудрости крайне важны для предотвращения дальнейшего насилия. Призываем всех участников к деэскалации в интересах всех жителей Ирака», — цитирует РИА Новости заявление миссии. Ранее сообщалось, что сотни протестующих смогли прорваться в здание иракского парламента. Демонстранты выступают против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака.