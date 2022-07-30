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Миссия ООН выразила обеспокоенность протестами в Ираке

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Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) выразила обеспокоенность в связи с протестами в стране.
Миссия ООН выразила обеспокоенность протестами в Ираке
  • AP
  • © Anmar Khalil

Соответствующее заявление МООНСИ выразила в своих соцсетях.

«Текущая эскалация вызывает глубокую обеспокоенность. Голоса разума и мудрости крайне важны для предотвращения дальнейшего насилия. Призываем всех участников к деэскалации в интересах всех жителей Ирака», — цитирует РИА Новости заявление миссии.

Ранее сообщалось, что сотни протестующих смогли прорваться в здание иракского парламента.

Демонстранты выступают против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака.

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