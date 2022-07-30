Миссия ООН выразила обеспокоенность протестами в Ираке
- AP
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Соответствующее заявление МООНСИ выразила в своих соцсетях.
«Текущая эскалация вызывает глубокую обеспокоенность. Голоса разума и мудрости крайне важны для предотвращения дальнейшего насилия. Призываем всех участников к деэскалации в интересах всех жителей Ирака», — цитирует РИА Новости заявление миссии.
Ранее сообщалось, что сотни протестующих смогли прорваться в здание иракского парламента.
Демонстранты выступают против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака.