Террористы совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
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Об этом информирует заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.
«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Хама — один обстрел, в провинции Латакия — два обстрела», — цитирует его РИА Новости.
Ранее представитель российской группировки войск в Сирии сообщил, что российские ПВО выявили и уничтожили два БПЛА боевиков на удалении 2 км от авиабазы Хмеймим в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.