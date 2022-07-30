Захарова предложила Борису Джонсону поменять гендер ради поста главы НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может сменить гендер, чтобы стать генеральным секретарём НАТО.

Об этом она написала в своём Telegram.

Таким образом Захарова прокомментировала заявления СМИ о стремлении Джонсона возглавить альянс, а также новость о том, что шансов у британского премьера нет, так как «по негласным правилам очередным генеральным секретарём альянса должна стать женщина».

«Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле. Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Опять же модно, дерзко, в его стиле», — отметила представитель МИД России.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон может побороться за пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Вместе с этим источник в международных институтах в Брюсселе заявил ТАСС, что в альянсе существует негласный консенсус: новым генеральным секретарём должна стать женщина, желательно представитель новых стран НАТО.