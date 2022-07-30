военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Захарова предложила Борису Джонсону поменять гендер ради поста главы НАТО

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может сменить гендер, чтобы стать генеральным секретарём НАТО.
Захарова предложила Борису Джонсону поменять гендер ради поста главы НАТО
  • © МИД России

Об этом она написала в своём Telegram.

Таким образом Захарова прокомментировала заявления СМИ о стремлении Джонсона возглавить альянс, а также новость о том, что шансов у британского премьера нет, так как «по негласным правилам очередным генеральным секретарём альянса должна стать женщина». 

«Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле. Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Опять же модно, дерзко, в его стиле», — отметила представитель МИД России.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон может побороться за пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Вместе с этим источник в международных институтах в Брюсселе заявил ТАСС, что в альянсе существует негласный консенсус: новым генеральным секретарём должна стать женщина, желательно представитель новых стран НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить