Блинкен рассказал Кулебе о своём разговоре с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о своём разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По словам Прайса, Блинкен проинформировал Кулебу о своём разговоре с Лавровым и подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Ранее Лавров в разговоре с Блинкеном призвал коллегу вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.