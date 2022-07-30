Блинкен рассказал Кулебе о своём разговоре с Лавровым
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По словам Прайса, Блинкен проинформировал Кулебу о своём разговоре с Лавровым и подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Ранее Лавров в разговоре с Блинкеном призвал коллегу вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.