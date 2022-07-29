Премьер Испании призвал отказаться от галстуков для экономии энергии
- AFP
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Об этом сообщило агентство Europa Press.
Санчес пришёл на пресс-конференцию 29 июля без галстука и заявил, что таким образом подаёт пример, как сократить использование кондиционера, расходующего электроэнергию.
«Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики», — сказал испанский премьер.
Он добавил, что попросил всех министров, чиновников и «частный сектор» без необходимости не использовать галстук.
Ранее газета The Telegraph писала, что британское правительство может обратиться к гражданам с просьбой понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать сбоев в энергоснабжении зимой.