Премьер Испании призвал отказаться от галстуков для экономии энергии

Испанский премьер-министр Педро Санчес призвал министров, чиновников и предпринимателей не носить галстуки, чтобы в жару сэкономить электроэнергию, затрачиваемую на работу кондиционеров.

Об этом сообщило агентство Europa Press.

Санчес пришёл на пресс-конференцию 29 июля без галстука и заявил, что таким образом подаёт пример, как сократить использование кондиционера, расходующего электроэнергию.

«Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики», — сказал испанский премьер.

Он добавил, что попросил всех министров, чиновников и «частный сектор» без необходимости не использовать галстук.

Ранее газета The Telegraph писала, что британское правительство может обратиться к гражданам с просьбой понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать сбоев в энергоснабжении зимой.