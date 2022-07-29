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ВВС Венгрии будут четыре месяца патрулировать небо над странами Балтии 

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Военно-воздушные силы Венгрии будут на протяжении четырёх месяцев патрулировать воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии воздушной полиции НАТО.
ВВС Венгрии будут четыре месяца патрулировать небо над странами Балтии 
  • AP
  • © Bela Szandelszky

Об этом информирует Минобороны Венгрии.

«Четыре боевых самолёта Gripen венгерской армии вместе с контингентом из 50 венгерских солдат вновь в течение четырёх месяцев будут обеспечивать защиту воздушного пространства стран Балтии», — говорится в сообщении.

Совместно с Венгрией в миссии воздушной полиции Североатлантического альянса будут участвовать ВВС ФРГ и Италии. 

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия расширит военное присутствие на пространстве Балтийского моря.

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