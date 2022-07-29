ВВС Венгрии будут четыре месяца патрулировать небо над странами Балтии
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Об этом информирует Минобороны Венгрии.
«Четыре боевых самолёта Gripen венгерской армии вместе с контингентом из 50 венгерских солдат вновь в течение четырёх месяцев будут обеспечивать защиту воздушного пространства стран Балтии», — говорится в сообщении.
Совместно с Венгрией в миссии воздушной полиции Североатлантического альянса будут участвовать ВВС ФРГ и Италии.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия расширит военное присутствие на пространстве Балтийского моря.