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Лавров прокомментировал слова Макрона об Африке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке «хунты».
Лавров прокомментировал слова Макрона об Африке
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний», — сказал Лавров на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров напомнил, что Макрон заявил о своём беспокойстве по поводу военной и дипломатической активности России в Африке, которую он, президент Франции, не назвал бы сотрудничеством, а скорее обозначил бы как «поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт».

«Если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», — отметил российский министр.

Ранее сообщалось, что следующий саммит Россия — Африка, как ожидается, состоится в Санкт-Петербурге в 2023 году.

В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры со своим эфиопским коллегой Демеке Меконненом.

Перед этим Лавров посетил Уганду, где встретился с президентом республики. 

Также министр побывал с официальными визитами в Республике Конго и Египте.

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