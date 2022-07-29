Белоруссия отзывает своего посла из Лондона
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Как сообщает РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
«В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах», — сказал он.
Вместе с этим Глаз добавил, что отзыв посла не означает закрытия каналов коммуникации с Лондоном.
В начале июля Великобритания ввела новые санкции против Минска, среди которых запрет на импорт из Белоруссии стали и запрет на экспорт в страну передовых технологий.