Великобритания введёт запрет на импорт из Белоруссии стали

Короткая ссылка
Великобритания 5 июля введёт новые санкции против Минска, в рамках которых — запрет на импорт из Белоруссии стали и экспорт в страну передовых технологий.
Великобритания введёт запрет на импорт из Белоруссии стали
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Правительство Великобритании завтра (5 июля 2022 года) введёт новые экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Белоруссии», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что, в частности, британской стороной будет введён запрет на импорт белорусского чугуна и стали, а также запрет на экспорт в Белоруссию компонентов передовых технологий, включая те, которые используются в квантовых вычислительных машинах.

Ранее Великобритания в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить