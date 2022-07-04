Великобритания введёт запрет на импорт из Белоруссии стали

Великобритания 5 июля введёт новые санкции против Минска, в рамках которых — запрет на импорт из Белоруссии стали и экспорт в страну передовых технологий.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Правительство Великобритании завтра (5 июля 2022 года) введёт новые экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Белоруссии», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что, в частности, британской стороной будет введён запрет на импорт белорусского чугуна и стали, а также запрет на экспорт в Белоруссию компонентов передовых технологий, включая те, которые используются в квантовых вычислительных машинах.

Ранее Великобритания в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза в России.